Горняк22: В семи районах Алтайского края ввели режим повышенной готовности из-за паводка

Главы администраций ввели режим повышенной готовности в семи районах Алтайского края в связи с активным снеготаянием и возможным подтоплением талыми водами.

Как сообщили нам в региональном ГУ МЧС, данный режим введен в Чарышском, Краснощековском, Локтевском, Петропавловском, Курьинском, Усть-Калманском, Шипуновском районах.

На реке Чарыш начались процессы вскрытия, а на реке Алей произошел резкий подъем уровня воды.

Сотрудники МЧС дежурят в местах, попавших в зону риска. В селе Антоньевка Петропавловского района обошли дома, которые может подтопить, и предложили жителям заранее уехать к родственникам. Несколько человек спасатели доставили к близким.

Как ранее сообщалось, в Староалейском изолированными от мира оказались 5 жилых домов. Сами строения не подтоплены, но вокруг разлилась талая вода.

В Краснощеково тоже есть скопления талой воды. Туда направились сотрудники аэромобильной группировки с комплектом водоналивных дамб.

Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

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Алтайская правда