Горняк22: Жительница Барнаула согласилась вернуть деньги московской блогерше

Деньги. Рубли Фото: pixabay.com

Сначала женщина посчитала, что ее разводят мошенники, однако, когда ей все стали сообщать о случившемся, сама связалась с блогером

Жительница Барнаула Людмила согласилась вернуть деньги, которые ей случайно перевела блогер Алина Левда. Об этом блогер рассказала на своей странице в Instagram.

Фото: instagram.com/botanovna_/

Левда опубликовала на своей странице переписку с Людмилой, которая извинилась перед ней и пообещала на следующий день все вернуть.

«Я не поверила, что такие деньги можно отправить по ошибке. Я даже близко столько в руках не держала. Я ни разу чужого не брала и деньги мне чужие не нужны», – говорится в сообщении горожанки.

Ранее сообщалось, что известная Instagram-блогер Алина Левда (botanovna) ошиблась и перевела жительнице Барнаула 528 тысяч рублей. Оказалось, что при переводе онлайн она перепутала последнюю цифру и отправила деньги другому человеку. В банке отказались аннулировать операцию, заявив, что перевод вернуть может только получатель. При этом горожанка, которая получила крупную сумму денег, назвала блогера мошенницей и отказалась что-либо возвращать.

ТОЛК