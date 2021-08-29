Горняк22: 26 пациентов с коронавирусом умерли в Алтайском крае за сутки

Коронавирус в Алтайском крае. Служба скорой помощи Фото: Сергей Кулыгин, "Бийский рабочий"

Из общего числа заболевших 870 случаев – завозные: 244 – из-за рубежа, 43451 случая – по контакту с ранее заболевшими

За прошедшие сутки в Алтайском крае выявили 254 новых больных коронавирусом. Всего в регионе зафиксировано 69 675 зараженных, среди них 4 871 ребенок, сообщает региональный оперштаб.

Коронавирус в Алтайском крае на 28 августа

26 зараженных коронавирусом умер в Алтайском крае за сутки, среди них 21 скончался непосредственно от инфекции. Общее число летальных исходов среди больных за всю пандемию – 4 626.

166 человек выздоровели от инфекции за сутки. Общее число переболевших – 53 007.

4 019 коек для ковидных больных развернуто в крае. Сейчас в резерве остается 1 085 мест.

В тяжелой форме ковидом болеет сейчас 601 человек, из них подключено к аппаратам ИВЛ – 203.

С подтвержденным коронавирусом в госпиталях лежат 2 585 пациентов. Еще у 349 человек диагностировали пневмонии, похожие на ковид.

Прививаются в крае сейчас 620,8 тыс. человек. 1467 человек получили повторную вакцинацию.

Где выявили новые случаи за сутки

Барнаул – 75

Бийск – 17

Рубцовск – 14

Заринск – 10

Славгород – 8

Камень-на-Оби – 7

Новоалтайск, Кулундинский, Павловский район – по 6 заболевших

Локтевский, Первомайский, Топчихинский, Третьяковский районы – по 5

Ключевской, Курьинский, Петропавловский, Рубцовский, Табунский, Тюменцевский, Шипуновский районы – по 4

Бийский, Быстроистокский, Змеиногорский, Михайловский, Тогульский, Угловский, Усть-Калманский, Шелаболихинский районы – по 3

Благовещенский, Бурлинский, Волчихинский, Егорьевский, Залесовский, Немецкий национальный, Новичихинский, Панкрушихинский, Смоленский, Суетский, Тальменский районы – по 2

Белокуриха, Алейский, Баевский, Зональный, Кытмановский, Мамонтовский, Ребрихинский, Родинский, Советский, Солтонский, Троицкий районы – по 1 заболевшему.

Ранее сообщалось, что в Алтайском крае за неделю скончались 166 больных COVID-19.

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