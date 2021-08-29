Горняк22: Алтайский край попал в список самых затопляемых регионов России

паводок Фото: ГУ МЧС по Алтайскому краю

В Алтайском крае ежегодно регистрируют подтопления приусадебных участков. В связи с этим регион попал в топ наиболее подтопляемых

Алтайский край вошел в число регионов, где с 2013 по 2020 годы подтоплениям подверглись от 10 до 20 тысяч приусадебных участков. Данные составило издание РБК.

Среди регионов Сибири аналогичный показатель имеет лишь Иркутская область. В остальных регионах округа ситуация лучше. Так, например, в Новосибирской области отмечено от 1 до 10 тыс. подтоплений за этот период, а в Республике Алтай и того меньше – менее 100 подтоплений.

Что касается в целом России, то сильнее всех от подтоплений пострадал Приморский край, где затоплены были более 26 тысяч участков. Напротив, в Белгородской области, Калмыкии и Астраханской области не было зарегистрировано ни одного подтопления.

Ранее «Толк» писал, как в Алтайском крае переживают первую волну паводка.

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