Горняк22: В Алтайском крае продают турбазу с кафе и бассейнами за 250 млн рублей

Турбаза Фото: Авито

Гостиничный комплекс продолжает строиться и принимать гостей. По словам собственника, бизнес приносит постоянный доход

В селе Ая Алтайского района продают гостиницу с бассейнами и кафе. Объявление размещено на сайте «Авито». Стоимость объекта составляет 250 млн рублей.

При этом в комплекс входят три здания с номерами, двухэтажный коттедж, два бассейна, две беседки, баня, кафе, а также строящиеся объекты.

«На данный момент управляется все собственником, стройка продолжает идти. Земли в собственности много есть куда расширяться, плюс при желании можно купить еще», — говорится в сообщении.

Продавец указал, что гостиничный комплекс работает и приносит доход.

Ранее сообщалось, что под Барнаулом продают усадьбу с юртой и мини-парком из камней.

ТОЛК