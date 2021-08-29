Горняк22: Почти 1,5 тысячи жителей Алтайского края прошли повторную вакцинацию от COVID-19
Вакцина. Шприц. Лекарство Фото: Arek Socha с сайта Pixabay
В Алтайском крае прививочная компания от коронавируса продолжает набирать обороты. Так, например, в Диагностическом центре теперь поставить прививку можно шесть дней в неделю
В Алтайском крае 1467 человек прошли ревакцинацию от коронавирусной инфекции, сообщает краевой оперштаб. Это те, кто решил привиться второй раз.
Всего на утро 28 августа в регионе прививаются 620,8 тысяч человек. При этом 125,7 тысяч поставили первый компонент вакцины, а 493,6 полностью привиты.
Всего в Алтайский край для медучреждений поступило 844,5 тыс. комплектов вакцины.
Ранее сообщалось, что в Барнауле расширили самый крупный пункт вакцинации в ТЦ.