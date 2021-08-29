Горняк22: В мэрии Барнаула отреагировали на провал люка на дороге

Фото: Барнаул22

Автовладелец рассказал, что «Алтайавтодор», несмотря на его обращения, не торопится делать ремонт на дороге. Между тем из-за яму ему пришлось чинить авто

Житель Барнаула Никита Штоппель пожаловался, что на проезжей части в районе дома по адресу: улица Водопроводная, 95 сильно просел канализационный колодец, сообщает «Барнаул22». Он лично повредил на этом участке свой автомобиль.

По словам барнаульца, на участке произвели капремонт дорожного полотна по программе БКАД. Весной этого года на дороге провалился один из люков. После звонка диспетчеру «Алтайавтодора» там поставили предупреждающий знак, который периодически сносили.

Позже, по словам барнаульца, знак убрали, но новый не поставили, несмотря на его обращения. Штоппель добавил, что летом СГК проводили ремонтные работы и, соответственно, «Алтайавтодор» больше не дает гарантию на свою работу.

В мэрии горожанину ответили, что сейчас выясняется, кому принадлежат коммуникации, пообещав к 27 августа дать ответ, предложив отправить жалобу в жилинспекцию. При этом в назначенный срок чиновники ответили, что так и не смогли выяснить вопрос, но работа будет продолжена.

Ранее сообщалось, что в Барнауле возле здания на улице Балтийской, 93 провалился грунт в асфальте.

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