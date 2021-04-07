Горняк22: За растрату в Алтайском крае осуждена заведующая государственной аптекой

На два года условно осуждена заведующая аптечным пунктом АКГУП «Аптеки Алтая» в Славгороде. Она признана виновной в крупной растрате с использованием своего служебного положения.

Как сообщила помощник руководителя следственного управления СКР по Алтайскому краю Елена Коновалова, с мая 2019 по ноябрь 2020 года заведующая, используя служебное положение, присваивала себе деньги, полученные от продажи продукции.

В общей сложности имущественный ущерб учредителю превысил 540 тысяч рублей.

Новости Славгорода

Алтайская правда