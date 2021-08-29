Горняк22: Ореховый Спас 2021: история и главные традиции Третьего Спаса

Орехи Фото: goodfon.ru

Ореховый Спас – самое народное название этого праздника. Считалось, что в этот день дозревают орехи, можно было начинать их сбор и нести в церковь на освящение

Когда Ореховый Спас в 2021 году

Дата Орехового Спаса неизменна, его отмечают ежегодно 29 августа. В 2021 году этот день – воскресенье. Об этом сообщает портал calend.ru.

История Орехового Спаса

Церковное название праздника – Перенесение из Эдессы в Константинополь Нерукотворного образа Господа Иисуса Христа. Он отмечается на следующий день после Успения Богородицы.

История самого праздника берет начало в 1 веке нашей эры. Согласно церковному преданию, царь города Эдесса серьезно заболел, а все попытки лекарей излечить его были безуспешными. Однажды царь услышал о проповеднике в Палестине, исцелявшем всех нуждающихся, которым был Иисус Христос.

Царь прислал к нему своих слуг, которые должны были доставить его в Эдессу. Но Спаситель попросил подать ему воду и полотенце (урбус). Он умылся и вытер им свое лицо, а на полотенце чудесным образом отпечатался его лик.

Урбус слуги повезли обратно в Эдессу. Царь приложился к нему и в тот же миг излечился от недуга. После этого события вместе со своими слугами он принял крещение от одного из учеников Христа.

Именно с этого полотна начали писать первые иконы. Святыня долгое время хранилась в Эдессе, а в 944 году ее торжественно перенесли в Константинополь.

У Орехового Спаса есть и другие названия – «Спас Нерукотворный», «Спас на холсте» и «Хлебный Спас».

Традиции Орехового Спаса

Церковь. Служба Фото: Анна Меньшикова

Многие ошибочно полагают, что суть Орехового Спаса – освятить орехи. Но это совсем не так. Освящение плодов – древний и благочестивый обычай, но второстепенный. Портал pravoslavie.ru сообщает, что таким образом люди символически выражают благодарность Творцу, но главное ее выражении должно заключаться в покаянии и молитве.

Накануне праздника, вечером 28 августа, в храмах совершается всенощное бдение.

В день Третьего Спаса проводятся Божественные литургии, после которых православные священники совершают молебен с освящением воды, а затем освящают принесенный урожай.

Название «Хлебный Спас» пошло из-за древнерусской традиции заканчивать в этот день уборку хлебов и печь первый каравай из муки нового урожая. Хлеб освящали в храме, а потом ели всей семьей.

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