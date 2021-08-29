Горняк22: Один турист погиб, трое госпитализированы после ДТП на Алтае
Место происшествия Фото: ГУ МВД по Республике Алтай
По факту ДТП полиция проводит проверку. У водителя Toyota в медицинском учреждении взят анализ крови на наличие алкоголя
Смертельное ДТП с туристами произошло на трассе в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
Авария случилась около 19.30 27 августа в окрестностях села Манжерок.
По предварительным данным, 30-летний житель Барнаула на Toyota Carina не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди Daewoo Matiz под управлением 32-летнего жителя Екатеринбурга.
В результате столкновения водитель Daewoo погиб на месте до приезда медиков.
В больницу доставили водителя Toyota, двух его пассажирок 23 и 24 лет, а также 31-летнюю пассажирку Daewoo их Екатеринбурга. Госпитализация потребовалась всем, кроме одной из девушек из Toyota.
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Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Ранее «Толк» сообщал о том, что мотоциклист погиб при столкновении с авто на Змеиногорском тракте Барнаула.