Горняк22: Один турист погиб, трое госпитализированы после ДТП на Алтае

Место происшествия Фото: ГУ МВД по Республике Алтай

По факту ДТП полиция проводит проверку. У водителя Toyota в медицинском учреждении взят анализ крови на наличие алкоголя

Смертельное ДТП с туристами произошло на трассе в Республике Алтай. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Авария случилась около 19.30 27 августа в окрестностях села Манжерок.

По предварительным данным, 30-летний житель Барнаула на Toyota Carina не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди Daewoo Matiz под управлением 32-летнего жителя Екатеринбурга.

В результате столкновения водитель Daewoo погиб на месте до приезда медиков.

В больницу доставили водителя Toyota, двух его пассажирок 23 и 24 лет, а также 31-летнюю пассажирку Daewoo их Екатеринбурга. Госпитализация потребовалась всем, кроме одной из девушек из Toyota.

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Полиция выясняет обстоятельства аварии.

Ранее «Толк» сообщал о том, что мотоциклист погиб при столкновении с авто на Змеиногорском тракте Барнаула.

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