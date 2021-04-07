Горняк22: Река Алей резко поднялась и должна вскрыться со дня на день

На реке Алей в Алтайском крае наблюдается подъем уровня воды. В верховьях сегодня или завтра вскроется лёд. Об этом «Алтайской правде» сообщила начальник отдела гидрологии Алтайского гидрометцентра Ольга Прахт.

«В районе села Староалейское вода течет по поверхности льда. За сутки уровень поднялся на 59 см. Это данные на 8 утра 6 апреля. И вода продолжает подниматься», – сказала специалист.

На реке Чарыш в верховьях образовались промоины и закраины. Уровень за сутки поднялся на 19 см.

Третьяковский район

Алтайская правда