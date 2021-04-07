Горняк22: Суд вынес приговор пьяному водителю за смерть ребенка в Алтайском крае

50-летний житель Барнаула приговорен к 6,5 годам строгого режима за то, что ехал за рулем в состоянии алкогольного опьянения и допустил аварию, в которой погиб 4-летний ребенок. Об этом сообщает алтайский следком.

По информации следствия, в ноябре 2020 года лишенный водительских прав мужчина с большой скоростью ехал по Ребрихинскому району в нетрезвом состоянии. В салоне его автомобиля находился маленький ребенок. В какой-то момент водитель не справился с управлением и съехал в кювет. При этом, машина опрокинулась и находившийся в ней мальчик погиб.

Прокуратура сообщает, что автомобиль был отечественного производства, а ребенок находился на заднем сидении, без специального удерживающего устройства.

В процессе следствия мужчина признал свою вину и раскаялся.

Ребрихинский район

Алтайская правда