Горняк22: Дедушка с похмелья нечаянно повредил внуку череп в Барнауле

Житель Барнаула приговорен к ограничению свободы за то, что по неосторожности нанес внуку черепно-мозговую травму.

По данным суда, в ноябре 2020 года дедушка остался посидеть со своим малолетним внуком, родившимся в этом же году. Накануне мужчина употреблял алкоголь, поэтому чувствовал себя нехорошо. Ребенок плакал и дедушка взялся его укачивать, однако из-за похмельного синдрома оступился и ударил мальчика головой об угол кроватки.

На звук детского плача пришла бабушка, увидела на голове ребенка большую шишку и вызвала скорую помощь. Обследование выявило у ребенка перелом теменной кости.

В судебном заседании мужчина свою вину признал и раскаялся. Ребенок на момент рассмотрения дела поправился.

Барнаул

Алтайская правда