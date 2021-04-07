Горняк22: Мэрия Барнаула помогла жильцам забрать вещи из рушащегося дома

Конструкции начавшего разрушаться дома №51 по ул. 1-я Западная в Барнауле предварительно обследованы специалистами. Жильцам разрешили в присутствии спасателей забрать вещи из квартир. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Вице-мэр по городскому хозяйству Сергей Пашковский рассказал, что 6 апреля с 18:00 до 20:00 и 7 апреля с 9:00 до 11:00 с 18:00 до 20:00 в сопровождении спасателей жильцам можно будет попасть в квартиры, чтобы забрать необходимые вещи.

«По рекомендации проектной организации, допускается одновременное посещение только одной квартиры в сопровождении сотрудников МЧС. В помещении не допускается перемещение грузов, мебели, скопление людей. Организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, поэтому жители могут не опасаться за свое имущество», – предупредил чиновник.

В пункте временного размещения осталось три человека, остальные разъехались по родственникам и знакомым. Жителям предложено разместиться в маневренном фонде, либо воспользоваться выплатой для аренды другого жилья.

Напомним, 5 апреля в аварийном доме по адресу ул. 1-я Западная, 51 произошло обрушение фасадной балки, жильцы были эвакуированы. Решение о судьбе здания будет принято по итогам экспертизы.

Фото: barnaul.org

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Барнаул

Алтайская правда