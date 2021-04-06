Горняк22: Стали известны подробности ДТП с опрокинувшимся прицепом КамАЗа в Барнауле

5 апреля в 12:55 в Барнауле произошло ДТП на пересечении Змеиногорского тракта и улицы Кауфмана. Движение на одной дорожных полос оказалось заблокированным.

Как сообщили «Алтайской правде» в городской Госавтоинспекции, авария случилась при повороте. КамАЗ занесло, и опрокинулся прицеп, который он вез. Все содержимое высыпалось на проезжую часть.

Пострадавших в дорожно-транспортном происшествии нет. На месте работают экипажи ГИБДД Барнаула. Из-за ДТП произошел затор на дороге. И сейчас движение осуществляется в одностороннем порядке — только в сторону города.

Сотрудники ГИБДД убедительно просят водителей выбирать возможные пути объезда.

Фото: паблик «Барнаул22»

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Барнаул | ДТП

Алтайская правда