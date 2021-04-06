Горняк22: Пенсионер из Барнаула потерял все накопления, поверив мошенникам

В Барнауле телефонные мошенники предложили пенсионеру вернуть деньги за лекарственные препараты. Но в результате похитили у него 56 тысяч рублей.

72-летнему жителю Барнаулу позвонила неизвестная девушка. Она представилась сотрудницей госорганизации и сообщила, что медицинская компания, в которой пенсионер ранее приобретал лекарства, продавала поддельные препараты. И сегодня эта фирма добровольно возмещает деньги.

Пожилой мужчина был не против вернуть назад свои деньги. Но оказалось, что для этого ему надо перевести 25 тысяч рублей.

Пенсионер снял деньги со своего счета и через банкомат зачислил указанную сумму. Однако выяснилось, что этого мало – мошенники настаивали, что необходимо перечислить еще 31 тыс. рублей для уплаты страховки. Барнаулец перевел и эти деньги.

Внучка обратила внимание, что дедушка кому-то все время перечисляет деньги, и предположила, что он стал жертвой аферистов. После чего мужчина обратился с заявлением в полицию.

Возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда