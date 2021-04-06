Горняк22: Алтайские приставы арестовали дорогое итальянское ружье у должника-алиментщика

Житель Барнаула накопил 160 тысяч рублей долга по алиментам. В связи со значительной суммой судебные приставы арестовали у него дорогое итальянское ружье.

В отделении судебных приставов находится исполнительное производство о взыскании с барнаульца алиментов в пользу двух несовершеннолетних детей. Его долг достиг 160 тыс. руб. В счет задолженности нерадивого отца было арестовано гладкоствольное ружье Benelli производства Италии.

Одновременно мужчине выдали направление в Центр занятости для дальнейшего трудоустройства.

Пока барнаулец изыскивает способы рассчитаться с долгами, огнестрельное оружие ждет оценки. Следом последует реализация, сообщает УФССП России по Алтайскому краю.

Барнаул

Алтайская правда