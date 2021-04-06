Горняк22: На Алтае погиб подросток, надышавшись парами бытового газа

СКР по Алтайскому краю возбуждено уголовное дело по факту смерти подростка в Косихинском районе. Он умер, вдохнув пары бытового газа.

4 апреля 16-летний подросток гулял со своими несовершеннолетними друзьями в одном из сел Косихинского района. Здесь они приобрели в торговой точке баллончик с бытовым газом. Подросток стал вдыхать пары газа, и ему стало плохо. Он упал на крыльце заброшенного хозяйственного строения, где вскоре скончался до приезда скорой помощи.

Сейчас ведется сбор и закрепление доказательств, устанавливаются обстоятельства смерти подростка.

Как отметили в СК Алтайского края, ведомство вышло с инициативой в местные законодательные органы о принятии закона о запрете продажи подросткам товаров, содержащих сжиженный углеводородный газ. Соответствующий законопроект был рассмотрен на мартовской сессии АКЗС и принят в первом чтении.

Косихинский район

Алтайская правда