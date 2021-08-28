Горняк22: Актриса из фильма «Чародеи» Екатерина Васильева стала монахиней

Екатерина Васильева Фото: кадр из youtube.com

Ранее с принятием монашества актрису поздравили актриса Мария Шукшина и председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда

76-летняя актриса Екатерина Васильева приняла монашеский постриг. Об этом рассказал ее сын, настоятель храма Святителя Николая на Трех Горах протоиерей Димитрий, сообщает ТАСС.

«Да, могу подтвердить, это была ее многолетняя мечта», – рассказал он.

Артистка приняла монашеское имя Василиса. Обряд провели в Новой Москве в Троице-Одигитриевском ставропигиальном женском монастыре Зосимова Пустынь.

Екатерина Васильева за свою карьеру сыграла более чем в 200 фильмах. Известность ей принесли такие картины, как «Обыкновенное чудо», «Чародеи», «Соломенная шляпка» и «Бумбараш». В 1993 году актриса стала послушницей Толгского монастыря в Ярославской области, но через три года снова начала сниматься.

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