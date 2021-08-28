Горняк22: Мотоциклист погиб при столкновении с авто на Змеиногорском тракте

ДТП Фото: Инцидент Барнаул

На кадрах с места видно, что погибший ехал на мотоцикле с люлькой. В результате аварии его мотоцикл оказался сильно смят

Утром 27 августа на трассе «Барнаул – Рубцовск – граница с Республикой Казахстан» возле поселка Бельмесево произошло смертельное ДТП – столкнулись мотоцикл «Иж» и автомобиль SsangYong, сообщает «Инцидент Барнаул».

Предварительно известно, что 60-летний водитель автомобиля ехал со стороны Барнаула в сторону Калманского района. На дороге он столкнулся с мотоциклом, который двигался в попутном направлении и решил повернуть налево.

В результате ДТП 62-летний водитель мотоцикла скончался на месте.

Ранее сообщалось, что житель Алтайского края насмерть сбил 68-летнего мотоциклиста в другом регионе.

ТОЛК