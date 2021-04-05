Горняк22: В одной квартир Барнаула загорелись вещи и бытовая техника

Накануне в барнаульскую службу спасения поступило сообщение о пожаре. Возгорание произошло в одной из квартир 10-этажного дома по улице 6-я Нагорная.

Прибыв на место происшествия, пожарные обнаружили возгорание на 9 этаже. Спасатели немедленно приступили к эвакуации людей. В условиях сильного задымления работали 4 звена газодымозащитной службы, которые вывели из квартир 9 человек, в том числе одного ребёнка.

Пожар был оперативно ликвидирован. От огня пострадали домашние вещи и бытовая техника на площади около 10 кв. метров.

Как сообщает ГУ МЧС России по Алтайскому краю, при пожаре никто не пострадал. Причины и обстоятельства произошедшего выясняются.

Барнаул

Алтайская правда