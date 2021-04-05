Горняк22: В Барнауле заметили автомобиль с камнем, похожим на статую с острова Пасхи

Один из жителей Барнаула увидел интересную картину на городской дороге. По ней ехал легковой автомобиль, который вез в прицепе необычный предмет, который сильно был похож на статую с острова Пасхи.

Он сфотографировал машину с его оригинальным грузом и опубликовал в телеграм-канале "В Курсе22".

«По городу катается камень с острова Пасхи. Кто ещё видел», – говорится в сообщении.

Комментаторы предположили, что, вероятнее всего, его повезли, чтобы украсить загородный дом или дачу.

Статуи моаи – это каменные монументы на острове Пасхи в Тихом океане. Сейчас их насчитывается порядка 887.

Барнаул

Алтайская правда