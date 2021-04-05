Горняк22: 80-летний пенсионер из алтайского села решил стать брокером и проиграл свыше 400 тыс. рублей

В дежурную часть Бийска обратилась 55-летняя местная жительница. Она рассказала, что ее престарелого отца, который решил играть на бирже, обманули мошенники.

В январе этого года 80-летний житель села Первомайское Бийского района познакомился в Интернете с незнакомцем, который предложил ему сотрудничество. Для того, чтобы начать зарабатывать на бирже, необходимо было пройти обучение и внести стартовую сумму в размере 12 тыс. рублей.

Пенсионер согласился и выполнил условия. И новоиспеченному брокеру сразу же стало везти на торгах, однако все заработанные деньги уходили на его депозитный счет. Под внимательным руководством консультанта, пожилой мужчина переводил деньги в золото или биткоины и продавал их на электронной площадке. Так, за 3 месяца он «заработал» порядка 3, 5 млн рублей.

Однако, чтобы получить хоть что-то из этой суммы, необходимо было открыть валютный счет, на котором должны лежать не менее 200 тыс. рублей. Пенсионер внес больше 400 тыс. тысяч, но так и не получил ни копейки из своих заработанных на биткоинах и золоте деньгах.

Как сообщает ГУ МВД России по Алтайскому краю, по данному факту возбуждено уголовное дело.

Бийский район

Алтайская правда