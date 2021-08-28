Горняк22: Трехлетняя россиянка погибла при выходе из автобуса

Автобус Фото: pixabay.com

Водителя отстранили от работы. После трагедии власти предложили установить датчики незакрытых дверей на городском транспорте

В Ярославле трехлетняя девочка умерла в больнице после того, как ее зажало в дверях автобуса при выходе, сообщает РИА Новости.

Стало известно, что ЧП произошло в автобусе № 11 на остановке «Улица Елены Колесовой». Водитель зажал дверями руку бабушки, которая не успела выйти за трехлетней внучкой. Мужчина не заметил этого и начал движение. Девочка попала под колесо автобуса.

Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи долго оперировали ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.

Ранее в Новосибирской области трехлетний ребенок погиб под косилкой трактора. Региональная прокуратура начала проверку.

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