Горняк22: Трехлетняя россиянка погибла при выходе из автобуса
Автобус Фото: pixabay.com
Водителя отстранили от работы. После трагедии власти предложили установить датчики незакрытых дверей на городском транспорте
В Ярославле трехлетняя девочка умерла в больнице после того, как ее зажало в дверях автобуса при выходе, сообщает РИА Новости.
Стало известно, что ЧП произошло в автобусе № 11 на остановке «Улица Елены Колесовой». Водитель зажал дверями руку бабушки, которая не успела выйти за трехлетней внучкой. Мужчина не заметил этого и начал движение. Девочка попала под колесо автобуса.
Девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Врачи долго оперировали ребенка, но травмы оказались несовместимы с жизнью.
Ранее в Новосибирской области трехлетний ребенок погиб под косилкой трактора. Региональная прокуратура начала проверку.