Горняк22: В Борзовой Заимке произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей

В Борзовой Заимке, на спуске к поселку, произошло серьезное ДТП. В массовом столкновении приняли участие, предположительно, 7 автомобилей.

Это место на въезде в Борзовую Заимку и при хорошей погоде довольно аварийное, так как здесь крутой спуск и неожиданный поворот. А как пишут комментаторы сообщества «Инцидент Барнаул», где и была опубликована информация, сегодня здесь дорога покрыта ледяной корко. Это только усугубило ситуацию и привело к массовому ДТП.

Судя по фото, в аварии приняли участие машины, которые двигались по двум полосам движения.

Видео: сообщество "Инцидент Барнаул"

Барнаул

Алтайская правда