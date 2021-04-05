Горняк22: В Борзовой Заимке произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей

Горняк22: В Борзовой Заимке произошло массовое ДТП с участием нескольких автомобилей05.04.2021
В Борзовой Заимке, на спуске к поселку, произошло серьезное ДТП. В массовом столкновении приняли участие, предположительно, 7 автомобилей.
Это место на въезде в Борзовую Заимку и при хорошей погоде довольно аварийное, так как здесь крутой спуск и неожиданный поворот. А как пишут комментаторы сообщества «Инцидент Барнаул», где и была опубликована информация, сегодня здесь дорога покрыта ледяной корко. Это только усугубило ситуацию и привело к массовому ДТП.
Судя по фото, в аварии приняли участие машины, которые двигались по двум полосам движения.
Видео: сообщество "Инцидент Барнаул"
Барнаул