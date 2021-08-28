Горняк22: В Тюмени подозреваемого в убийстве девочки арестовали на два месяца
Суд Фото: pixabay.com
Заседание проходило в закрытом режиме. Обвиняемого поместили под усиленную охрану. Он закрыл лицо и проигнорировал все вопросы журналистов
27 августа в Тюмени суд отправил в СИЗО обвиняемого в убийстве девятилетней девочки, сообщает ТАСС.
«Избрать меру пресечения в виде содержания под стражей на два месяца», – рассказал судья.
Обвиняемый будет находиться в следственном изоляторе до 25 октября, но фактически фигурантов дел тяжелым статьям держат под стражей до вынесения приговора.
В пресс-службе рассказали, что судебное следствие будет проходить в закрытом режиме, поскольку потерпевшая была несовершеннолетней.
Напомним, что 30 июня восьмилетняя школьница ушла из дома в районе Лесобаза и пропала. 19 августа её тело в коробке нашли на берегу озера Оброчное. Через несколько дней задержали 40-летнего подозреваемого, который признал свою вину.