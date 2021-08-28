Горняк22: Врач перечислил главные ошибки родителей школьников

Школа Фото: телеканал "Толк"

По словам педиатра, родителям нужно соблюдать рекомендации офтальмолога касательно зрительных нагрузок и следовать советам других докторов

Отсутствие четкого режима дня и отказ от прививок и горячего питания – одни из главных ошибок родителей школьников, заявил главный педиатр Москвы Исмаил Османов, сообщает «РИА Новости».

«Среди основных ошибок я бы выделил отсутствие режима у ребёнка, это касается времени утреннего пробуждения. Отсутствие серьёзного настроя у ребёнка, которые не посещали дошкольные учреждения и не могут 30-35 минут урока», – рассказал врач.

Специалист отметил, что не нужно отрывать ребёнка от образовательного процесса из-за отпуска, а также порекомендовал родителям сформировать у ребёнка авторитет учителя.

Кроме того, по словам эксперта, родители часто неправильно подбирают школьнику одежду, обувь и портфель или дают с собой игрушки, на которые ученики отвлекаются на занятиях.

Педиатр также подчеркнул, что ребёнок должен получать в школе горячее питание и иметь все положенные по возрасту прививки, ведь в детском коллективе могут распространяться инфекции.

Ранее родителям барнаульских школьников ответили на жалобы о денежных поборах. Чиновники заверили, что участие в «благотворительности» – дело не обязательное.

ТОЛК