Горняк22: День дальнобойщика 2021: история, традиции и трогательные поздравления

Дальнобойщик. Машина. Грузовик Фото: pixabay.com

Работа дальнобойщиком считается одной из сложнейших в мире, она также входит в список запрещенных профессий для женщин

Когда День дальнобойщика

День дальнобойщика в России отмечается в последнюю субботу августа. В 2021 году этот день выпадает на 28 августа. Его празднуют в России и практически во всех странах СНГ. Об этом сообщает портал calend.ru.

История Дня дальнобойщика

День дальнобойщика не имеет официального статуса. Точно сказать, когда именно он возник, довольно сложно. Изначально профессия зародилась и развивалась в США, Канаде и Австралии, а уже потом распространилась на Европу и остальной мир.

Традиции Дня дальнобойщика

Дальнобойщик. Машина. Грузовик Фото: pixabay.com

Дальнобойщики преданы своему делу и подолгу находятся вдали от дома и семьи. Поэтому свой профессиональный праздник они стараются отметить в кругу семьи и близких друзей. Однако зачастую этот день им приходится отмечать за рулем, находясь в очередном рейсе.

Поздравления с Днем Дальнобойщика

Поздравляю с Днём дальнобойщика. Пусть любая дорога стелется гладкой лентой, пусть любая поездка будет благополучной и спокойной. Желаю силы, уверенности, мужества, выдержки, всегда хорошего настроения и доброй надежды на лучшее. Пусть дома ждёт любимая семья, пусть близкие в тебя искренне верят, пусть в нужную минуту рядом будут надёжные товарищи, пусть каждый день сулит тебе удачу и успех.

С днём дальнобойщика. Желаю каждой поездки с комфортом, каждой дороги — с удачей, каждого попутчика — с добротой души. Пусть дома тебя всегда ждут, пусть в пути перед тобой открываются всё новые и новые горизонты успеха. Желаю здоровья и крепкой выдержки, которой может обладать только дальнобойщик!

Дорогие дальнобойщики! Ваша профессия это больше, чем работа, это стиль жизни. В День дальнобойщика спешим выразить свое почтение и благодарность за ваше трудолюбие, неутомимые часы на маршруте, в пыльной дороге, в любое время года. Желаем вам семейного благополучия, удачи и всего наилучшего. Хорошего и успешного дня!

Источник

ТОЛК