Горняк22: В Алтайском крае открывается сезон охоты на пернатую дичь

Охота. Оружие. Дичь Фото: pixabay.com

В связи с этим сотрудники управления охотничьего хозяйства вместе с полицией и Росгвардией усилят патрулирование территорий. Сейчас в регионе зарегистрировано более 70 тысяч охотников

28 августа в Алтайском крае стартует сезон охоты на водоплавающую, боровую, болотно-луговую, полевую и степную дичь, сообщает пресс-служба краевого минприроды.

С середины текущей недели и на протяжении всего сезона охоты на территории региона будут проходить рейды. Особое внимание уделят степным районам, где представлены основные группы дичи. На особо охраняемых природных территориях охота запрещена.

Напомним, что в Алтайском крае запрещено охотиться с огнестрельным оружием ближе 200 метров от жилья, стрелять по плохо видимой цели, по пернатой дичи, сидящей на проводах и опорах или столбах ЛЭП, информационным знакам.

Ранее сообщалось, что Минприроды Алтайского края с 9 августа начало выдавать разрешения на отстрел пернатой дичи и призывает охотников не создавать ажиотаж.

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