Горняк22: Жительница Алтайского края обнаружила в погребе странное существо

Несказанно было удивлена жительница одного из районов Алтайского края, которая вместе с пришедшей водой обнаружила в подполе странного гостя.

Открыв крышку подпола, чтобы посмотреть насколько поднялась вода, хозяйка отпрянула назад, так как на нее смотрело из мутной паводковой воды страшное существо. Услышав крик женщины, подбежал и ее сын, который успел сделать пару снимков странного гостя. После они побыстрее захлопнула крышку, и теперь боятся даже подходить к этому месту — а вдруг «рыба» еще и выпрыгнет.

— Я прям и не знаю, — сетует Настасья Игнатьевна, — что же это такое принесли вместе с собой паводковые воды. Может, рыба какая-то, а может, змея.

Самое печальное, что в погребе остались все банки с разносолами, которые каждый день были на столе хозяев. Но они готовы потерпеть и уменьшить свой рацион, чтобы дождаться, когда уйдет вода и унесет в своих волнах странного обитальца водоема.

Ps. Для тех кто не догадался, напоминаем, что сегодня – 1 апреля.

Алтайская правда