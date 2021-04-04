Горняк22: В барнаульском ТЦ заблокировались двери во время пожарной тревоги

Посетители торгового центра «Бум» в Барнауле во время пожарной тревоги столкнулись с тем, что автоматические двери заблокировались. В итоге люди не могли сразу выйти на улицу. По данному факту МЧС проводит проверку.

Инцидент произошел утром 31 марта. Как рассказала подписчица сообщества Barnaul22, она услышала пожарную сигнализацию. По громкоговорителю прозвучала просьба покинуть помещение. Люди кинулись к ближайшему выходу с автоматическими дверьми. Однако выход оказался заблокирован – двери не открылись. На видео, которое она записала, девушка одной рукой отодвигает дверь и выходит. Похоже, это было не так трудно.

На самом деле прошла проверка пожарной автоматики и системы оповещения, возгорания не было. И тем не менее горожане задаются вопросом: а что если бы угроза оказалась реальной, и выйти так и не удалось? Ведь всё-таки двери сработали не так, как надо.

Некоторые пользователи в комментариях пишут, что логичнее было в такой ситуации пойти к обычной двери, а не автоматической. В пресс-службе ГУ МЧС по Алтайскому краю нам пояснили, что на самом дел, во время пожарной сигнализации следует идти к ближайшему выходу, а автоматические двери в таком случае должны быть просто открыты. Поэтому ведомство начало проверку.

Барнаул

Алтайская правда