Горняк22: В Барнауле произошла авария на газопроводе

В Барнауле сегодня, 1 апреля, около завода ВРЗ сотрудники Водоканала повредили газовую трубу. Персонал предприятия эвакуировали.

Эту информацию «Алтайской правде» подтвердили в пресс-службе ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Здесь пояснили, что при проведении земляных работ на улице Водопроводная был поврежден участок трубы газопровода высокого давления.

Поврежденный участок отключили. В результате инцидента пострадавших нет, уточнили в МЧС.

В свою очередь в пресс-центре мэрии пояснили, что газовую трубу высокого давления повредили в результате ремонтных работ по устранению аварийной ситуации на сети водопровода специалисты Барнаульского водоканала. Повреждение произошло на пересечении улиц Бульвар 9-го января и Водопроводной 122.

Подача газа приостановлена в 212 домах частного сектора в границах улиц Бульвар 9-го января и Водопроводной. Специалисты «Русь Энерго» занимаются восстановительными работами.

В Водоканале подчеркнули, что специалисты по заявке администрации Октябрьского района проводили работы на бесхозном водоводе на улице Водопроводной. При повреждении газовой сети сотрудники водоканала немедленно остановили работы и сразу сообщили о нештатной ситуации в эксплуатирующую газопровод организацию.

Выход газа был оперативно остановлен, сеть перекрыта. Какой-либо угрозы для безопасности жителей улицы Водопроводная и близлежащих зданий нет. Работы по выданному администрацией ордеру Водоканал продолжит после устранения повреждения газовиками.

Барнаул

Алтайская правда