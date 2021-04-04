Горняк22: Задержан барнаулец, который собирался взорвать мечеть

ФСБ задержала жителя Алтайского края, готовившего подрыв мечети по заданию украинской националистической организации, передает ТАСС.

По данным агентства, 21-летний барнаулец планировал акции устрашения мигрантов и местного населения, а также органов государственной власти. Он рассказал, что получал задания от кураторов. Сперва ему было поручено провести разведку местности возле объектов и торговых точек, принадлежащих лицам неславянской внешности. Затем поступило задание уничтожить объекты путем поджогов или подрывов.

При обыске у задержанного изъята взрывчатка, инструкции по созданию самодельных взрывных устройств, экстремистская литература и фотографии объектов, планировавшихся к уничтожению. Задержанный во всем сознался и объяснил свои мотивы недовольством государственной политикой в сфере миграции.

Барнаул

Алтайская правда