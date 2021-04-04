Горняк22: Прокуратура проверила обстоятельства возгорания школьного автобуса в Алтайском крае

Прокуратура Целинного района провела проверку по факту автобуса Целинной школы №1 и пришла к выводу, что ГИБДД и администрация школы действовали ненадлежащим образом.

Так, ведомство сообщает, что органы ГИБДД ненадлежащим образом провели техосмотр. В частности, нарушены сроки его проведения – последний раз транспорт осматривался в августе 2019 года. Кроме того, выяснилось, что ГИБДД не контролирует мероприятия по диагностике транспорта и не имеет сведений о получении полисов ОСАГО на принадлежащий образовательным учреждениям транспорт. Начальнику МО МВД России «Целинный» внесено представление.

Также прокуратурой установлено, что предрейсовый и послерейсовый осмотры водителей в школе перед выходом на маршрут проводились не всегда. Небрежение этим зафиксировано в феврале и марте 2021 года. Председателю комитета районной администрации по образованию внесено представление, в отношении директора школы возбуждено административное дело.

Целинный район

Алтайская правда