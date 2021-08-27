Горняк22: Первый диагональный пешеходный переход появился в Барнауле

Диагональный переход в Барнауле Фото: пресс-центр администрации Барнаула

Участок оборудовали в центральной части города, где регистрируют интенсивное движение пешеходов из-за расположенных поблизости учебных заведений и общежития

В Барнауле появился первый пешеходный переход, движение по которому осуществляется по диагонали перекрестка. Об этом сообщает пресс-центр администрации города.

Такую зону оборудовали на пересечении проспекта Комсомольского и улицы Димитрова, где регистрируют интенсивное пешеходное движение из-за расположенных поблизости учебных заведений и общежития.

Теперь пересекать дорогу здесь можно между противоположными углами перекрестка. Для организации движения на участке установили дополнительные пешеходные светофоры. При этом его разметка отличается от обычной – её наносят только пунктирными линиями.

В дальнейшем такие переходы могут появиться и на других улицах города.

Ранее «Толк» сообщал о том, что на Змеиногорском тракте Барнаула нанесут разметку из термопластика.

ТОЛК