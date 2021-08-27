Горняк22: ФАС уличила «Алтайкрайгазсервис» в завышении цен на доставку газа

Газ. Баллоны Фото: pexels.com

Основанием для проверки стали многочисленные обращения граждан из разных районов края о резком увеличении стоимости услуги

Компания «Алтайкрайгазсервис» осуществляла доставку бытового газа в баллонах по завышенной стоимости – факт нарушения правил ценообразования у доминирующего субъекта рынка установило региональное управления ФАС после жалоб населения. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

В ходе расследования оказалось, что средняя цена услуги с 2020 года увеличилась в четыре раза. Так, транспортировка 27-литровых баллонов выросла с 75 до 297 рублей, 50-литровых – со 150 до 594.

«Стоимость услуги выросла в основном за счет увеличения заложенной рентабельности – таким образом компания пыталась компенсировать недополученные доходы», – прокомментировали в ФАС.

Опровергнуть этот факт «Алтайкрайгазсервису» не удалось.

За нарушения антимонопольного законодательства компанию намерены привлечь к административной ответственности со штрафом до 1 млн рублей.

Ранее «Толк» рассказывал о том, почему в Алтайском крае подешевеют газовые баллоны с доставкой.

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