ГОРНЯК22 27.08.2021
Алтайский край

Горняк22: Прокуратура не нашла фактов издевательств над детьми в детсаду на Алтае

Горняк22
6 часов Ago

Детский сад Фото: Анна Меньшикова

Ведомство провело встречу с родителями воспитанников — они не заявили ни об одном факте противоправных действий сотрудников организации

Прокуратура Республики Алтай не нашла фактов, подтверждающих издевательства над воспитанниками частного детского сада Rikki-Tikki в Горно-Алтайске. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу надзорного ведомства.

«Доводы о жестоком обращении с детьми не подтвердились», – сообщили здесь.

Исполняющий обязанности прокурора города встретился с родителями воспитанников – в ходе разговора от них не поступило сведений о противоправных действиях сотрудников сада. Более того, родители попросили прокуратуру прекратить проверку «в целях нормального функционирования» учреждения.

Ранее помощница нянечки, которая проходила стажировку в Rikki-Tikki, рассказала в соцсетях, что с детьми в учреждении грубо обращаются – якобы их толкают, кидают и бьют по голове. Некоторые родители заподозрили девушку в желании «поймать хайп».

ТОЛК

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