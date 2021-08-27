Горняк22: Оборонка не «пропала»: заводы ОПК на Алтае хотят нарастить объемы производства

Армия. Военные Фото: Анна Меньшикова

Самый главный «враг» предприятий ОПК края – это неритмичность, неравномерность заказов, из-за которых сложно удерживать квалифицированные кадры, считает эксперт

Алтайские предприятия оборонно-промышленного комплекса (ОПК) намерены нарастить объем выпуска продукции в 2021 году на 16,6% к уровню 2020 года, сообщили «Толку» в региональном министерстве промышленности со ссылкой на данные и прогнозы самих заводов.

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«Сегодня ситуация в оборонной отрасли края стабильна. Только два предприятия по итогам полугодия шли по динамике ниже 100% к прошлому году», – рассказал «Толку» Виктор Мещеряков, исполнительный директор Союза промышленников Алтая.

Он объяснил, на оборонзаказах в чистом виде в Алтайском крае работает немного предприятий: «Сибприбормаш», ФНПЦ «Алтай» (оба – в Бийске), филиал Уралвагонзавода (в Рубцовске).

Остальные в большинстве своем являются соисполнителями, то есть производят комплектующие, а конечную продукцию выпускают другие предприятия. Однако, добавляет министр промышленности края Вячеслав Химочка, алтайские предприятия для многих «конечников» являются единственными поставщиками в России, то есть выпускают уникальную продукцию.

Есть также предприятия, у которых доля «оборонки» занимает в их общем объеме небольшой процент.

Например, Барнаульский патронный завод работает по контракту с минобороны, но доля производимых патронов для военных составляет только 7% от общего объема производства предприятия, остальные – спортивные, привел пример министр промышленности края Вячеслав Химочка.

По его словам, сейчас активно работают «Ротор», «Сибприбормаш», ФНПЦ «Алтай».

«Причин говорить, что «оборонка» пропала, нет никаких», – подчеркнул министр.

По словам Мещерякова, «Сибприбормаш» – одно из тех предприятий, которые в динамике идут чуть ниже, чем в прошлом году по объемам производства. «Но только потому, что в 2020 году завод «разогнался» и вышел на объем выручки свыше 2 млрд рублей», – объяснил эксперт.

Он говорит, что сейчас предприятия оборонной отрасли находятся в стабильной ситуации: «Мы входим в следующий этап производства вооружения – стали понятны планы, объемы. Например, филиал Уралвагонзавода в Рубцовске сейчас загружен работой, хотя около двух лет заказов было крайне мало».

При этом, отмечает Мещеряков, именно неравномерность, неритмичность заказов – самый вредный фактор для промпредприятий. «Потому что приходится сокращать людей, иначе – банкротство. Специалисты трудоустраиваются в другие места, и потом их очень сложно найти, вернуть. Это самое тяжелое», – посетовал эксперт.

В минпроме, однако, подчеркивают, что почти все предприятия ОПК края входят в различные вертикально-интегрированные структуры и холдинги страны, «что дает возможность использовать федеральную поддержку и распространять на алтайские заводы корпоративные программы развития, а также привлекать дополнительные заказы в рамках внутрихолдинговой кооперации».

Добавим, еще на последнем перед пандемией итоговом совещании Союза промышленников Алтая в конце 2019 года выступал глава ФНПЦ «Алтай» Борис Певченко. Он тогда сетовал, что «редкий оборонзаказ перелетает через Уральские горы, а их распределение больше напоминает принцип Попандопуло: это тебе, это снова тебе и это тебе».

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