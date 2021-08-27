Горняк22: 30-градусная жара продолжается в Алтайском крае 27 августа

Лето Фото: Виталий Барабаш

Синоптики также прогнозируют теплые выходные дни на территории всего региона – постепенно температура начнет снижаться к началу следующей неделе

Днем 27 августа в Алтайском крае столбики термометров поднимутся до отметки в +26…+31 градус. Осадков по-прежнему не ожидается. Северо-восточный ветер подует со скоростью 4–9 м/с, местами порывы достигнут 18 м/с, передает Алтайский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

В пятницу днем в Барнауле также без осадков и около +28…+30 градусов. Ветер северо-восточный, 4–9 м/с, с порывами до 14 м/с.

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