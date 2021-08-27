Горняк22: Родителям барнаульских школьников ответили на жалобы о денежных поборах

Класс в школе №128 Фото: Комитет образования Барнаула

В комитете по образованию Барнаула опровергли информацию о спонсорской помощи, которую якобы попросили оказать для покупки парт для первоклашек

Комитет по образованию Барнаула ответил на критику мамы будущего первоклассника барнаульской школы №128, которую возмутило предложение «скинуться» на парты для детей, так как старые пришли в негодность. Женщина раскритиковала такой подход к организации учебного процесса, а чиновники заверили, что участие в «благотворительности» – дело не обязательное.

«Ну-ка скиньтесь нам деньгами»

По словам жительницы Барнаула Татьяны Чумаковой, ей и другим родителям показали класс, в котором стояли «штук 10 разных ободранных сломанных парт». И якобы сказали, что они должны купить новые.

«Это очень странно, ведь по закону школы должны быть обеспечены всей необходимой мебелью. У нас коррупция настолько развита, что можно в открытую заявить: «Ну-ка скиньтесь нам деньгами»?, – написала Татьяна.

«Толку» женщина рассказала, что изначально была в некотором замешательстве, когда педагог сообщила, что необходимо поменять парты за счет спонсорских средств от родителей. Причем, с ее слов, это был не вопрос, ни предложение, а констатация факта. Конкретную сумму не озвучили, решили обсудить этот вопрос ближе к началу учебного года.

«Родители разделились на тех, кто категорически отказался сдавать на мебель деньги, считая, что организация учебного процесса – это забота образовательного заведения. Другие сказали, что готовы потратиться, чтобы детям было комфортно учиться. Я пришла домой, почитала по этому поводу информацию в интернете и для себя поняла, что мебель должна закупать школа, а никак не родители», – пояснила Татьяна.

«Не от хорошей жизни просят»

В комментариях подписчики также разделились на тех, кто категорически против денежных поборов в образовательных учреждениях, и тех, кто с пониманием относится к родительской спонсорской помощи во благо детей.

«Да сдайте вы эти 2-5 тыс. рублей. В чем проблема? Думаете, директор себе домой парты поставит? Парты нужны, денег не дают, а детей посадить куда-то надо. Развели склоки, теперь директору прилетит и учителю. Из-за этих копеек получат все. Всегда были таких пара мамаш, которые не только не скидываются, как все, так еще по пабликам рассылают жалобы», – написала пользователь Юлия.

20 августа, 9:22

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Родители признаются, что дети быстро растут, поэтому новые вещи приходится покупать каждый год, а они постоянно дорожают

Эту точку зрения разделили и другие родители, отметив, что тех денег, которые выделяет бюджет, не хватает на достойное оснащение школ, а им хочется, чтобы дети учились в комфортных и современных условиях.

«Просят же не от хорошей жизни. Если бы вы вникли, как на самом деле идет финансирование школ и детских садов, мнение было бы другое. Бюджет не резиновый и от подобных жалоб ровным счетом ничего не изменится», – написал в комментариях Игорь.

«Тут заплати, там заплати»

Однако большинство подписчиков все же поддержали автора поста, отметив, что так называемые «добровольные» пожертвования на нужды образовательных учреждений зачастую серьезно бьют по семейному бюджету.

«Удивляют высказывания типа: «Ну что вам жалко, что ли?». Давайте скинемся на охрану, на ремонт, на парты, на учебники и прочее. В итоге посчитайте: тут тысяча, там две, тут пять. А когда детей двое, а если трое? Один класс отремонтировали, в другой перевели и все по новой. Поэтому так и живем, что любые поборы воспринимаем как должное», – возмущена родительница Татьяна.

Еще одна подписчица посоветовала автору поста набраться терпения, так как ее ребенок только идет в первый класс.

«За 9 лет учебы мы обновили в гимназии линолеум, окна не только в классе, но и во всем учебном заведении, а также доску, стены, спортзал, актовый зал, парты. Так что у вас еще все впереди», – написала она.

Жительница Барнаула Наталья поинтересовалась, почему бы чиновникам администраций самим не оплачивать ремонт кабинетов, не покупать за свой счет мебель, технику и канцелярию и прочее.

Не «обязаловка»

В комитете образования Барнаула «Толку» сообщили, что кабинет, о котором сообщала автор поста, оснащен всем необходимым, в том числе школьными партами и стульями в достаточном количестве, что позволяет полноценно организовать образовательный процесс.

В качестве доказательства комитет предоставил фотографию класса, на которой видно, что в нем есть вся необходимая мебель, а школьные парты выглядят вполне прилично. Однако Татьяна уверяет, что на момент посещения кабинета там стояли обшарпанные, ободранные парты, которых к тому же было недостаточно – на 33 ученика всего 10.

Тем не менее, чиновники от образования заверяют, что со стороны администрации учебного заведения требования к родителям по сбору денег на замену мебели не выдвигались.

«Участие в благотворительной деятельности – это право, а не обязанность родителей. Решение об оказании материальной или иной помощи каждый принимает самостоятельно», – отмечают в городском комитете.

Так же чиновники подчеркнули, что сумму пожертвований родители определяют самостоятельно – чтобы она была посильной для семейного бюджета. Решения родительского комитета или совета школы носят рекомендательный характер и не могут быть обязательными, утверждают в комитете.

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