Горняк22: Мелкий вор из алтайского села превратился в убийцу

По приговору Тюменцевского районного суда 34-летний житель поселка Королевский отправился в колонию особого режима на 9 лет. Трижды судимый за кражи и грабежи мужчина на этот раз признан виновным в убийстве.

То, что житель села Тюменцева Евгений Б. исчез, поначалу никто и не заметил. Дверь его комнаты в коммунальной квартире неделю была подперта снаружи шваброй, но соседи не обращали на это особого внимания. Только, когда почувствовали неприятный запах, решили позвонить на работу мужчины. Его работодатель сказал, что уже несколько дней сотрудник отсутствует, на звонки не отвечает. Директор счел, что у мужчины случился очередной запой.

Но после звонка соседей, он сообщил о подозрительной ситуации в полицию. И не зря. Приехавшие сотрудники правопорядка вошли в комнату Евгения Б. и увидели, что он лежит на диване без признаков жизни.

В дальнейшем выяснилось, что мужчину задушил рецидивист из поселка Королевский Сергей И. Тот приехал в райцентр, чтобы встретиться со своей бывшей женой. Но ее не нашел, зато каким-то образом попал в гости к Евгению Б. Мужчины угощались горячительными напитками. По словам Сергея, поссорились, хозяин квартиры его якобы оскорбил. Поэтому гость расправился в ним.

Правда, уходя из чужого жилища, Сергей И. не забыл прихватить вещи, которые ему понравились.

Как рассказала «Алтайской правде» прокурор апелляционного отдела прокуратуры края Светлана Киреенко, Сергей И. пытался доказать в суде, что лишать жизни собутыльника не хотел. Это, по его утверждению, получилось нечаянно, в ходе конфликта. Суд, рассмотрев все доказательства, пришел к выводу, что было совершено умышленное убийство.

Тюменцевский район

Алтайская правда