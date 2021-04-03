Горняк22: 20-летний житель Алтая получил 17,5 лет строгого режима за смерть двоих людей

В Камне-на-Оби вынесли приговор 20-летнему горожанину, который, несмотря на молодой возраст, уже был неоднократно судим. Парня признали виновным в убийстве и умышленном причинении вреда здоровью, повлекшем по неосторожности смерть потерпевшего.

По данным СУ СК РФ по региону, ночью 12 ноября в одном из кафе поссорились посетители. Двое мужчин, чтобы завершить конфликт, ушли из заведения. 20-летний парень догнал их и ударил одного, 40-летнего, ножом в спину, затем второго, которому 30 лет, стал пинать ногами, и нанес как минимум два ножевых ранения в грудь.

Суд признал молодого человека виновным и назначил 17 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима.

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Алтайская правда