Горняк22: Алтайская пенсионерка не отдала мошеннику 1,5 млн рублей

В Барнауле пенсионерка лет 85-ти не поверила мошенникам, которые требовали от нее 1,5 млн рублей. Вместо этого женщина позвонила родным и обратилась в полицию.

По данным ГУ МВД по региону, ночью ей позвонил неизвестный человек и шокировал новостью, заявив, что ее близкий родственник попал в ДТП. Чтобы избежать привлечения к ответственности, надо уплатить 1,5 млн рублей.

После разговора женщина набрала своим близким и выяснила, что никакого ДТП не было, всё в порядке. После этого она обратилась в полицию. По заявлению возбуждено уголовное дело о покушении на мошенничество.

В МВД рекомендуют прерывать такие разговоры и сразу перезванивать родственникам. Если телефон отключен, можно набрать другим близким. Также можно узнать, действительно ли родственник находится в отделе полиции, позвонив правоохранителям.

Барнаул

Алтайская правда