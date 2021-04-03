Горняк22: Полицейский оказался причастным к расстрелу девяти лошадей

В Республике Алтай расследуется уголовное дело об убийстве девяти лошадей. Правоохранительные органы установили причастность к этому преступлению сотрудника МВД.

Как сообщает региональный Следком, в ночь с 28 на 29 марта кто-то стрелял в табун лошадей в Усть-Коксинском районе, на участке дороги в природном парке «Белуха». Убиты восемь кобыл, один жеребенок. Еще две кобылы ранены. Лошади принадлежали троим местным жителям. Общая сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

Было возбуждено уголовное дело по статье об умышленном уничтожении чужого имущества. Во время предварительного расследования была установлена причастность к преступлению 36-летнего жителя Онгудайского района. Это начальник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних.

Районный прокурор передал дело следственным органам управления СК по Республике. Оружие у мужчины изъяли, оно отправлено на баллистическую экспертизу.

Алтайская правда