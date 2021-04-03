Горняк22: Бывший руководитель алтайского МУПа пойдет под суд

Бывший и.о. директора МУПа Камня-на-Оби предстанет перед судом по обвинению в растрате и служебном подлоге. Как соучастник в пособничестве обвиняется также его родственник, передает алтайский следком.

По версии следствия, в 2019 году замдиректора предприятия устроил на должность слесаря-ремонтника своего родственника, и велел изготовить подложные документы, в том числе, табели учета рабочего времени. Таким образом руководитель растратил свыше 150 тысяч рублей.

Обвиняемые полностью признали вину на этапе предварительного следствия. Их имущество арестовано, дело направлено в суд.

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Алтайская правда