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Алтайский край

Горняк22: Банк оштрафовали на 300 тысяч рублей за СМС жителю Алтайского края

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

УФАС по Алтайскому краю наложило 300-тысячный штраф на АО «Почта Банк». Такое наказание назначено за распространение рекламы посредством смс-сообщений без предварительного согласия абонента.

В антимонопольную службу с жалобой обратился житель региона. На его телефон пришло именное смс-сообщение от «POCHTABANK», где предлагалось получить кредитную карту в офисе Почта банка.

В ходе разбирательства банк не смог представить надлежащим образом оформленное согласие на получение рекламных рассылок. Выдано предписание об исключении из рассылки номера абонента.

Алтайская правда

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