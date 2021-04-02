Горняк22: СК предъявил обвинение в мошенничестве представителю губернатора Алтайского края

Следком предъявил представителю губернатора и правительства в АКЗС обвинение в мошенничестве, совершенном группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере.

По данным следствия, в декабре 2015 года директор частного детсада совместно с обвиняемой изготовили и предоставили в региональное управление образования и молодежной политики фиктивные документы купли-продажи нежилого помещения. В них была существенно завышена стоимость приобретаемого помещения.

Данные действия повлекли за собой искусственное увеличение расходов на покупку недвижимости, якобы подлежащих компенсации детскому саду за счет средств бюджета. В результате мошенничества обвиняемые завладели 14 млн рублей, выделенных в качестве субсидии.

В марте 2021 года директору частного детского сада было предъявлено обвинение в мошенничестве, и он заключен под стражу, сообщает Следком по Алтайскому краю.

По месту жительства и работы представителя губернатора и правительства в АКЗС следователями СК совместно с оперативными сотрудниками ФСБ проведены обыски. Она задержана. Следователем готовится ходатайство о заключении чиновницы под стражу.

Расследование продолжается.

Алтайская правда