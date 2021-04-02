Горняк22: Росгвардейцы пытались спасти барнаульца от потери 1,5 млн рублей

В Барнауле росгвардейцы помогли предотвратить перевод крупной суммы денег, которую пытался отправить телефонным мошенникам местный житель.

Ночью в дежурную часть полиции поступило сообщение от сотрудника службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что некий гражданин пытается через банкомат совершить подозрительный перевод крупной денежной суммы. К банку был направлен ближайший экипаж группы задержания.

Прибыв на место, правоохранители подошли к гражданину, который переводил деньги, и попросили объяснить свои действия. Мужчина рассказал, что ему позвонили на телефон неизвестные, которые представились работниками банка. Они предложили перевести деньги на указанный счет, чтобы избежать сомнительного списания.

К сожалению, жертва мошенников уже успел перевести аферистам более 1,5 млн рублей. На место происшествия была вызвана следственно-оперативная группа МВД, сообщает пресс-служба Росгвардии Алтайского края.

Барнаул

Алтайская правда