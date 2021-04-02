Горняк22: Депутат АКЗС обвиняется в незаконной рубке леса в особо крупном размере

Следственными органами предъявлено обвинение депутату Алтайского Заксобрания. Он обвиняется в незаконной рубке леса, ущерб от которой составил почти 5 млн рублей.

В 2019 году обвиняемый, являясь гендиректором деревоперерабатывающего предприятия, организовал на территории Тальменского района незаконную рубку леса. В результате был нанесен ущерб на общую сумму более 4 миллионов 900 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела депутат скрылся от органов следствия, поэтому был объявлен в межгосударственный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его нашли в Новосибирской области.

Обвиняемый заключен под стражу. По месту его жительства и работы проведены обыски, информирует Следком по Алтайскому краю. Расследование продолжается.

Тальменский район

Алтайская правда