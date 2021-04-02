ГОРНЯК22

Алтайский край

Горняк22: Депутат АКЗС обвиняется в незаконной рубке леса в особо крупном размере

Апр 2, 2021
ГОРНЯК22 02.04.2021

Следственными органами предъявлено обвинение депутату Алтайского Заксобрания. Он обвиняется в незаконной рубке леса, ущерб от которой составил почти 5 млн  рублей.

В 2019 году обвиняемый, являясь гендиректором деревоперерабатывающего предприятия, организовал на территории Тальменского района незаконную рубку леса.  В результате был нанесен ущерб  на общую сумму более 4 миллионов 900 тысяч рублей.

После возбуждения уголовного дела депутат скрылся от органов следствия, поэтому был объявлен в межгосударственный розыск. В ходе оперативно-розыскных мероприятий его нашли в Новосибирской области.

Обвиняемый заключен под стражу. По месту его жительства и работы проведены обыски, информирует Следком по Алтайскому краю.  Расследование продолжается.

Тальменский район 

Алтайская правда

Похожая запись

Алтайский край

Катунь24: До +7: о погоде 2 апреля в Алтайском крае

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: Депутата АКЗС Николая Бушкова задержали

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: «Темнотища, грязища, из подвалов вонища»: гражданская инициатива помогла ускорить срок капремонта жилого дома в Барнауле

Апр 2, 2021

Статьи по теме

Алтайский край

Катунь24: До +7: о погоде 2 апреля в Алтайском крае

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: Организованность у Рака будет на высоте, а Весам будет интересно все вокруг. Гороскоп на 2 апреля

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: «Темнотища, грязища, из подвалов вонища»: гражданская инициатива помогла ускорить срок капремонта жилого дома в Барнауле

Апр 2, 2021
Алтайский край

Катунь24: Депутата АКЗС Николая Бушкова задержали

Апр 2, 2021