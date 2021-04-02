Горняк22: Пятерых наркоторговцев из Алтайского края сгубила жадность

По приговору Центрального районного суда Барнаула четверо мужчин и одна женщина осуждены на большие сроки лишения свободы за торговлю наркотиками. Группа наркодельцов получала запрещенные вещества через интернет-магазин. Около месяца распространяла их в Барнауле, Новоалтайске, Первомайском районе, когда попала в поле зрения полиции. Затем молодые люди и девушка были задержаны.

Все они признались во время следствия в своих преступлениях. Подробно рассказали, как и почему пополнили ряды наркоторговцев. Но какими бы ни были обстоятельства, все сводилось к тому, что требовалось много денег и побыстрее.

Один из парней сначала устроился администратором в интернет-магазин, где периодически покупал наркотики для собственного употребления. Жил в то время в Бийске. Потом попросился на более высокооплачиваемую работу, и стал закладчиком. Переехать в Барнаул пришлось из-за очередного повышения.

В среднем в день формировал около 10 «мелкооптовых» тайников-закладок. При невыполнении требований работодателя было предусмотрено наказание в виде побоев, а также денежные штрафы… Молодой человек почти полностью погрузился в жизнь «закладчика». Но все это прекратилось в один момент.

Устроив очередной тайник на одной из улиц краевого центра, вдруг увидел подозрительных людей, которые бежали в его сторону. Он, по собственному признанию, подумал это люди от интернет-магазина, приехали наказать его за то, что опоздал со сдачей «мелкооптовых» тайников-закладок. Испугавшись, стал убегать, по дороге выкинул «товар»… Потом понял, что это сотрудники полиции и остановился. Был задержан.

Когда дело дошло до суда, парень заявил, будто сбытом наркотиков стал заниматься в связи с тем, что его мать тяжело больна. На лечение требовались большие материальные затраты, для этого брались кредиты, образовались долги. А бросить торговать не мог, так как ему угрожали «бойцы» интернет-магазина.

У его подельников примерно такие же истории.

Как рассказала «Алтайской правде» прокурор отдела гособвинителей прокуратуры края Ольга Кривцова, доводы фигурантов дела о том, что они совершили преступления из-за того, что им угрожали насилием операторы интернет-магазина, суд не посчитал смягчающим обстоятельством. Наркоторговцы действовали осознанно и добровольно.

В итоге парни получили от девяти до восьми с половиной лет колонии строгого режима. Их подельница осуждена на десять лет общего режима.

Барнаул

Алтайская правда